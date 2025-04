Happy Birthday Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर के करियर के वो शानदार पल, जो बनाते हैं उन्हें 'मास्टर ब्लास्टर', जानें यहां

Happy Birthday Sachin Tendulkar: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिग्गज क्रिकेटर का जन्म मुंबई में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कई शानदार पारियां खेली है जिनके कारण उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। सचिन के फैन्स आज उनके खास दिन पर उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। और एक सच्चे फैन होने के नाते उनके जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ी कई बातों को जानना बेहद जरूरी और दिलचस्प है।

यहां उनके करियर के कुछ खास पलों की एक झलक...

1- पहला टेस्ट शतक (मैनचेस्टर, 1990):जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सिर्फ़ 17 साल के थे, तब उन्होंने ओल्ड ट्रैफ़र्ड में इंग्लैंड के मज़बूत आक्रमण का सामना किया और चौथी पारी में शानदार 119 रन बनाए। इस महत्वपूर्ण पारी ने भारत के लिए टेस्ट मैच बचा लिया और विश्व मंच पर उनके आगमन की घोषणा की।

2- 'डेजर्ट स्टॉर्म' पारी (शारजाह, 1998): ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की त्रिकोणीय सीरीज़ में, तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लगातार दो शानदार पारियाँ खेलीं। पहली पारी में, हार के बावजूद 143 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिससे भारत ने नेट रन रेट के आधार पर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि रेत के तूफ़ान ने बाधा डाली (इसलिए उनका उपनाम पड़ा)। ठीक दो दिन बाद, अपने जन्मदिन पर, उन्होंने एक और शतक लगाया, 134 रन बनाकर भारत को उसी प्रभावशाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में जीत दिलाई। इन पारियों ने उन्हें एक मैच-विजेता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई, जो बेहतरीन आक्रमणों को ध्वस्त करने में सक्षम थे।

