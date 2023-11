Ind vs Aus T20 series: 23 नवंबर से 5 मैच की टी20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, जानें आयोजन स्थल, समय, कहां देखना है लाइव मैच

Highlights ऑस्ट्रेलिया के पास टी20 टीम का कोई स्थायी कप्तान नहीं है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मार्श और कैमरन ग्रीन स्वदेश लौटेंगे। डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड टी20 सीरीज के लिये रुकेंगे।

India vs Australia T20 series to start from November 23: भारत को रविवार को विश्व कप फाइनल में कंगारुओं से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगली टी20 सीरीज 23 नवंबर से घरेलू मैदान पर शुरू होगी।

हालांकि अभी भारतीय टीम की घोषणा नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने टीम की घोषणा कर दी है और मैथ्यू वेड को कप्तान बनाया गया है। विश्व कप फाइनल में भाग लेने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिलने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुभवी विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय टी20 टीम में शामिल किया जाता है।

दोनों बल्लेबाजों ने पिछले 20 ओवर के विश्व कप के बाद से कोई टी20 मैच नहीं खेला है। भारत के टी20 कप्तान हार्दिक पंड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में नहीं खेल पाएंगे और यहां तक ​​कि दक्षिण अफ्रीका में वनडे और टी20 सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि टखने की चोट से उबरने के लिए उन्हें कम से कम दो महीने और चाहिए होंगे। पंड्या के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए फिट होने की संभावना नहीं है। ऐसी संभावना है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान हो सकते हैं। बल्लेबाज मैथ्यू वेड विश्व कप के बाद भारत में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज स्थल:

पहला: 23 नवंबर, विजाग

दूसरा: 26 नवंबर, त्रिवेंद्रम

तीसरा: 28 नवंबर, गुवाहाटी

चौथा: 1 दिसंबर, नागपुर

5वां: 3 दिसंबर, हैदराबाद

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स18 और कलर्स सिनेप्लेक्स पर किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीम मैच के दिन शाम 7 बजे से JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीमः मैथ्यू वेड (कप्तान), जैसन बेहरेनडोर्फ, सीन एबोट, टिम डेविड, नाथन एलिस , ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, स्पेंसर जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर संघा, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जाम्पा।