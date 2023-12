India vs Australia: टेस्ट के बाद वनडे की बारी, कल पहला वनडे, घरेलू मैदानों पर भारत का रिकॉर्ड अधिक खराब, 50 मैच में 40 हारे, जानें कहां देखें लाइव अपडेट

Highlights वनडे रिकॉर्ड सुधार पर भारतीय महिला टीम जोर देने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

India vs Australia India Women vs Australia Women, 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारतीय महिला टीम जोश और जुनून में है। हालांकि एकदिवसीय मैच में भारतीय टीम का हाल बहुत ही खराब है। वनडे रिकॉर्ड सुधार पर भारतीय महिला टीम जोर देने की कोशिश करेगी।

लगातार दो टेस्ट मैच में जीत से उत्साहित भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज में अपने इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रिकॉर्ड में सुधार करने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है।

