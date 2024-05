भारतीय कोच के लिए आवेदन की समय सीमा समाप्त, गंभीर और बीसीसीआई दोनों ने चुप्पी साधी

भारत की पुरुष राष्ट्रीय टीम के कोचिंग पद के लिए आवेदन करने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। बीसीसीआई और गौतम गंभीर, जो पद संभालने के प्रबल दावेदारों में से एक थे, दोनों ही इस मामले पर चुप रहे।

By मनाली रस्तोगी | Published: May 28, 2024 09:49 AM