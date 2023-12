IND-W vs ENG-W 1st T20I: केवल शेफाली ही चली, फिफ्टी बेकार!, इंग्लैंड ने भारत को 38 रन से हराकर 1-0 से बढ़त बनाई, दूसरा टी20 मैच 9 दिसंबर को

Highlights भारतीय टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बना सकी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I से पहले भारत की महिला टीम के पक्ष में सब कुछ था। भारी भीड़ का समर्थन और सबसे महत्वपूर्ण बात उसने टॉस जीता था।

India Women vs England Women, 1st T20I 2023: आखिरकार भारतीय टीम को हार के साथ शुरुआत हुई। पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 38 रन से कूट डाला। 9 दिसंबर को दूसरा मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 197 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बना सकी।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I से पहले भारत की महिला टीम के पक्ष में सब कुछ था। परिस्थितियाँ, भारी भीड़ का समर्थन और सबसे महत्वपूर्ण बात उसने टॉस जीता था। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मौका गंवा दिया। इंग्लैंड ने नैट स्किवर ब्रंट (77, 53 बी, 13x4) और डैनी व्याट (75, 47 बी, 8x4, 2x6) के अर्धशतकों की मदद से 197 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

A good all-round performance sees England take a 1-0 lead in Mumbai in the three-match series 👏



📝 #INDvENG: https://t.co/Xuy9cxTdMPpic.twitter.com/LDchDgv7Lb