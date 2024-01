IND-W vs AUS-W, 3rd ODI: 16 साल से ऑस्ट्रेलिया को घरेलू मैदान पर नहीं हरा पाई भारतीय टीम, ऑफ स्पिनर ने कहा-आज रिकॉर्ड तोड़ेंगे!

Highlights भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे में आखिरी बार अपने मैदान पर 23 फरवरी 2007 को चेन्नई में हराया था। एक टीम के रूप में हमने काफी सुधार किया है फिर चाहे वह गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। जल्द से जल्द उनका विजय अभियान थामने का प्रयास करेंगे।

IND-W vs AUS-W, 3rd ODI: भारतीय महिला टीम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले 16 साल से ऑस्ट्रेलिया को अपने घरेलू मैदान पर नहीं हरा पाई है लेकिन ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने कहा कि उनकी टीम अपने इस प्रतिद्वंद्वी के विजय अभियान पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

How has @Deepti_Sharma06 been working on her bowling❓



Hear what the #TeamIndia all-rounder said 🔽#INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/JiNoBihGOj