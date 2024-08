Highlights श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सात विकेट पर 248 रन बनाए भारतीय टीम केवल 138 रन बना सकी और 110 रनों से मैच हार गई भारतीय टीम ने श्रीलंका के फिरकी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए

IND vs SL Live Score, 3rd ODI: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में सात विकेट पर 248 रन बनाए। जीत के लिए टीम इंडिया को 249 रनों की जरूरत थी। लेकिन सितारों से सजी भारतीय टीम ने श्रीलंका के फिरकी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय टीम केवल 138 रन बना सकी और 110 रनों से मैच हार गई। भारत का पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में 37 रन के स्कोर पर गिरा और 101 के स्कोर तक आठ खिलाड़ी वापस लौट चुके थे। श्रीलंका के लिए वेल्लालगे और वेंदेरसी ने कमाल की गेंदबाजी की। वेल्लालगे ने 5 और वेंदेरसी ने 2 विकेट लिए।

SRI LANKA DEFEAT INDIA IN AN ODI SERIES FOR THE FIRST TIME SINCE 1997! 🇱🇰 https://t.co/CttffvzwXQ | #SLvIND pic.twitter.com/etBpCgAbbC

कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने दो बदलाव किए। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को और अर्शदीप की जगह रियान पराग को टीम में जगह मिली। पिच एक बार फिर स्पिन के लिए अनूकुल नजर आई। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से एक बड़ी गलती हो गई। फिरकी को मदद देने वाली पिच पर भी रोहित मोहम्मद सिराज से 9 ओवर गेंदबाजी कराई जिसमें उन्होंने 78 रन दिए। श्रीलंका ने 248 रन बनाए और एक बार फिर भारत के लिए चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया।

जवाब में खेलने उतरी टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की। लेकिन शुभमन गिल ने फिर गलती की और अपना विकेट गंवा दिया। गिल ने 6 रन बनाए। रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तो विकेटों की पतझड़ लग गई। कोहली 20, पंत-6, अय्यर -8, अक्षर-2 और रियान पराग 15 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के स्पिन अटैक के सामने भारतीय बल्लेबाज नाचते नजर आए।

Vandersay has his second, Dube out lbw!



India have no reviews left, eight down 😱 #SLvINDhttps://t.co/tU2JcULUK8