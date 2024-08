IND vs SL 3rd ODI LIVE: भारत बनाम श्रीलंका तीसरा वनडे, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड

Highlights IND vs SL 3rd ODI Live Streaming: भारत बनाम श्रीलंका तीसरा वनडे लाइव India vs Sri Lanka Live Cricket Score: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत-श्रीलंका लाइव मैच IND vs SL 2024 LIVE: यहां देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड, भारत बनाम श्रीलंका मैच लाइव स्कोर

IND vs SL 3rd ODI Live Streaming:टीम इंडिया को अगर श्रीलंका से 27 साल बाद श्रृंखला गंवाने से बचना है तो आज 7 अगस्त को टीम इंडिया को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा। गौतम गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली वनडे श्रृंखला है और वह निश्चित तौर पर हार के साथ शुरुआत नहीं करना चाहेंगे। भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखरी बार वनडे श्रृंखला में हार का सामना 1997 में करना पड़ा था।

