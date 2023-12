IND Vs SA: कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया, पहला टी20 आज, जानिए संभावित प्लेइंग 11

Highlights सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल करेंगे मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा

IND Vs SA, 1st T20I: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत की युवा टीम आज ( 10 दिसंबर) को डरबन स्थित किंग्समीड स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका से पहले टी20 मुकाबले में भिड़ेगी। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीरीज में कई भारतीय दिग्गज नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह के बगैर उतरी टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड को विदेश में डंका बजाने का मौका मिला है। सूर्यकुमार यादव को पहली बार विदेशी जमीन पर टीम इंडिया की फुल टाइम कप्तानी का मौका मिला है। वह इसे जरूर भुनाना चाहेंगे।

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में बेहद खतरनाक टीम है। यह मुकाबला भी उनकी जमीन पर हो रहा है इसलिए यह टीम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में अब तक चार टी20 सीरीज खेल चुकी है और इसमें से तीन जीता है। साल 2006, 2010 और 2017 में टीम इंडिया जीत चुकी है जबकि 2011 में उसे हार का सामना करना पड़ा था।

दक्षिण अफ्रीका की टीम में रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज और केशव महाराज, गेराल्ड कोएत्जी जैसे गेंदबाज हैं। टीम इंडिया को इनसे सावधान रहना होगा। हाल ही में संपन्न हुए वनडे विश्वकप में हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर और गेराल्ड कोएत्जी अपना जलवा दिखा चुके हैं।

माना जा रहा है कि भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल करेंगे। सूर्यकुमार यादव के लिए अंतिम 11 का चयन करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं। इसके अलावा विकेटकीपर के रूप में ईशान और जितेश के रूप में दो विकल्प हैं।

Smiles ☺️

Cheers 👏

Banter 😉



How about that for a #SAvIND T20I series Trophy Unveiling! 🏆 👌#TeamIndia | @surya_14kumarpic.twitter.com/fxlVjIgT3U