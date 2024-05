GT VS KKR IPL 2024: प्लेऑफ की पहली टीम केकेआर के सामने जीटी, कौन मारेगा बाजी, शाम 7.30 बजे करेंगे धमाका, जानें लाइव स्कोरबोर्ड

Highlights Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 63rd Match Live Score IPL 2024: गुजरात की टीम 10 अंक के साथ 8वें पायदान पर है। Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 63rd Match Live Score IPL 2024: शाम 7 बजे टॉस होगा और मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 63rd Match Live Score IPL 2024: दो युवा कप्तान में भिड़ंत देखने को मिलेगी।

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 63rd Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) मैच में आज जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। प्लेऑफ की पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) टीम के सामने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की टीम है। केकेआर 18 अंक के साथ पहले पायदान पर है। गुजरात की टीम 10 अंक के साथ 8वें पायदान पर है। शाम 7 बजे टॉस होगा और मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। दो युवा कप्तान में भिड़ंत देखने को मिलेगी।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल मैच नंबर 63 में श्रेयस अय्यर की केकेआर से भिड़ेगी। जीटी के लिए यह करो या मरो मैच है। दोनों टीमें अब तक तीन बार एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं और जीटी के पास 2-1 के स्कोर के साथ बढ़त है।

जीटी बनाम केकेआर लाइवस्ट्रीमिंगः आईपीएल मैच JioCinema ऐप पर स्ट्रीम किया जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर 13 मई, सोमवार को शाम 7:30 बजे IST से प्रसारित किया जाएगा।

जीटी बनाम केकेआर आमने-सामने आँकड़ेः

खेले गए मैच: 3

जीटी: 2

केकेआर: 1

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीटी बनाम केकेआर आमने-सामने का रिकॉर्डः

खेले गए मैच: 1

केकेआर: 1

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीटी ओवरऑल रिकॉर्ड

खेले गए मैच: 16

जीते: 9

हारे: 7।

टीम इस प्रकार हैं:

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत (विकेटकीपर), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नितीश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण , वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुशमंथा चमीरा, साकिब हुसैन, मुजीब उर रहमान, गस एटकिंसन, अल्लाह गज़नफ़र और फिल साल्ट।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकांडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा, अजमतुल्लाह उमरजई, उमेश यादव, शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी, मानव सुथार, स्पेंसर जॉनसन, संदीप वारियर और बीआर शरथ।

गुजरात टाइटंस का करो या मरो मुकाबले में मजबूत केकेआर से सामना

कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म में वापसी से उत्साहित गुजरात टाइटंस को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखना है तो उसे अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ सोमवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में शतक जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह आईपीएल में उनका चौथा शतक था। उनके अलावा साईं सुदर्शन ने भी शतक लगाया। प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम केकेआर के खिलाफ इन दोनों का प्रदर्शन टाइटंस के लिए काफी मायने रखेगा।

अभी सात टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई हैं। राजस्थान रॉयल्स (16) और सनराइजर्स हैदराबाद (14) दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपरजाइंट्स के समान 12 अंक हैं। टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 10 अंक हैं और वह अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकते हैं।

टाइटंस का नेट रन रेट अच्छा नहीं है और ऐसे में अगर टीम अंतिम चार में जगह बनाती है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह हालांकि निश्चित है कि टाइटंस की टीम अगर मगर के समीकरण में बने रहने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। टाइटंस के गेंदबाज इस सत्र में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

उसके तेज गेंदबाजों में निरंतरता का अभाव है जबकि स्पिनर रन लुटा रहे हैं। चेन्नई के खिलाफ पिछले मैच में हालांकि उसने पहले तीन ओवर में ही तीन विकेट हासिल कर लिए थे। अनुभवी मोहित शर्मा और राशिद खान का गेंदबाजी में प्रदर्शन टीम के लिए काफी मायने रखेगा। बल्लेबाजी में टाइटंस के शीर्ष क्रम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

पिछले मैच को छोड़कर बाकी मैचों में उसके चोटी के बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। गिल और सुदर्शन ने पिछले मैच में पहले विकेट के लिए 210 रन की रिकार्ड साझेदारी की थी। जहां तक केकेआर का सवाल है तो वह शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। उसे चोटी की दो टीम में बने रहने के लिए बाकी बचे दो मैच में केवल एक जीत की जरूरत है।

केकेआर ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह सुरक्षित की। केकेआर के लिए सुनील नारायण अभी तक तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। उन्होंने अभी तक 461 रन बनाने के अलावा 15 विकेट के लिए हैंं। वेस्टइंडीज के एक अन्य खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने भी 222 रन बनाने के साथ 15 विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी है।

लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अभी तक 18 विकेट लिए हैं और वह अच्छी लय में दिख रहे हैं। सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट फिर से टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रही है और यह मैच भी बड़े स्कोर वाला हो सकता है।

टाइटंस ने केकेआर के खिलाफ पिछले तीन मुकाबलों में से दो में जीत दर्ज की है लेकिन वह किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत सकता है क्योंकि पिछले साल इसी मैदान पर रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में यश दयाल पर लगातार पांच छक्के जड़कर केकेआर को जीत दिलाई थी।