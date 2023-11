IND vs SA: अपने जन्मदिन पर कोहली ने लगाया 49वां शतक, सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों की बराबरी की

Highlights महत्वपूर्ण बात यह है कि कोहली ने 49 शतकों के लिए केवल 277 पारियां खेली हैं जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 452 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था कोहली अपने जन्मदिन के अवसर पर विश्वकप पर शतक लगाने वाले रोस टेलर और मिचेल मार्श के बाद तीसरे बल्लेबाज बने

IND vs SA, CWC 2023: भारतीय रन मशीन विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपना 49वां वनडे शतक जड़ा है। इस शतक के साथ उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक की बराबरी कर ली है। रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना इस वर्ल्ड कप का दूसरा शतक लगाया। कोहली का शतक 119 गेंदों में आया। जिसमें उनके 10 चौके शामिल हैं। किंग कोहली 101 रन बनाकर नाबाद रहे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि कोहली ने 49 शतकों के लिए केवल 277 पारियां खेली हैं। जबकि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 452 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। विराट कोहली अपने जन्मदिन के अवसर पर विश्वकप पर शतक लगाने वाले रोस टेलर (न्यूजीलैंड) और मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया) के बाद तीसरे बल्लेबाज बने हैं। कोहली की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 327 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा है।

