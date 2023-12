IND vs SA: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर सीरीज पर किया कब्जा, संजू सैमसन ने की कमाल की बल्लेबाजी

IND vs SA Highlights: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे ओडीआई मैच में भारत ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। केएल राहुल विराट कोहली के बाद दक्षिण अफ्रीकी धरती पर वनडे सीरीज जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 78 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

इस यादगार मैच में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लिए, जबकि अवेश खान और वाशिंगटन सुंदर ने दो-दो विकेट लिए, जिससे दक्षिण अफ्रीका 218 रन पर ढेर हो गया। मुकेश खान और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिया। मेजबान टीम के लिए टोनी डी जोन्जी ने अर्धशतक बनाया लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।

अर्शदीप सिंह 3 मैचों में 10 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, जिसमें पहले गेम में पांच विकेट लेने का शानदार प्रदर्शन भी शामिल है।

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि कमाल की बल्लेबाजी भी की जिसने विरोधी टीम के पसीने छुड़ा दिये। संजू सैमसन ने अपना पहला वनडे शतक जमाया, जिससे भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवरों में 296/8 का मजबूत स्कोर बनाया। संजू सैमसन अपने पहले वनडे शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने।

जीत के बाद संजू सैमसन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच में बड़ा स्कोर बनाकर वह खुश हैं और इस परिणाम के लिए वह अपनी कड़ी मेहनत को श्रेय देते हैं।

वहीं, मैदान में सैमसन का भरपूर साथ दिया तिलक वर्मा ने। वर्मा ने 77 गेंद पर 52 रन बनाए जो उनका पहला अर्धशतक रहा। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 116 रन जोड़े। चूंकि इससे पहले बल्लेबाजी पर भेजी गई भारतीय टीम ने तीन विकेट 101 रन पर खो दिए।

