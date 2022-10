IND Vs SA: गुवाहाटी में भारत-दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच के दौरान जब मैदान पर निकल आया बड़ा सांप, देखें वीडियो

Highlights भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच के दौरान मैदान पर सांप निकलने से रोका गया खेल। फिल्डिंग कर रहे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने सबसे पहले इस सांप को देखा। इसी मैच के दौरान फ्लड लाइट बंद होने से भी 18 मिनट तक मैच को रोकना पड़ा।

गुवाहाटी: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब बीच मैदान में एक बड़ा सांप निकल आया। इसके बाद करीब पांच मिनट तक खेल रोकना पड़ा।

दरअसल, मैच शुरू होने के कुछ ही देर बाद भारतीय पारी के दौरान मैदान में एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर एक सांप नजर आया। भारतीय पारी के सातवें ओवर के खत्म होने के ठीक बाद ये वाकया हुआ। फिल्डिंग कर रहे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने इसे सबसे पहले देखा। सबसे पहले वेन पर्नेल की नजर इस सांप पर पड़ी, इसके बाद उन्होंने इस बारे में अंपायर को बताया। मैच रोके जाने के दौरान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक बात करते नजर आए।

कुछ ही देर में टीवी कैमरों ने भी इसके मैदान में रेंगते हुए दृश्य कैद किए। तत्काल फिर मैदानकर्मियों ने बाल्टी की मदद से सांप को पकड़ा और उसे बाहर किया। बहरहाल इस पूरे वाकये पर ट्विटर यूजर्स भी कई तरह के कमेंट करते नजर आए।

Snake also reached to watch the cricket match of India and South Africa at the stadium in Guwahati.#Guwahati#Cricket#snake#SnakeAtTheStadium#INDvsSA#INDvsSAT20Ipic.twitter.com/cI4cP7FRy7