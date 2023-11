IND vs NZ Score Updates ICC World Cup 2023 Semifinal: दुनिया के पहले खिलाड़ी शमी, विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट, देखें लिस्ट

Highlights 106 गेंद में अपना शतक पूरा किया। टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था। विश्व कप में दो शतक और तीन अर्धशतक के साथ 711 रन है।

IND vs NZ Score Updates ICC World Cup 2023 Semifinal: न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया। शमी ने विश्व कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मिशेल स्टार्क, लसिथ मलिंगा और ट्रेंट बोल्ट को पीछे छोड़ दिया।

BREAKTHROUGH! It's that man Mohd. Shami again 🔥🔥 Kane Williamson departs! Follow the match ▶️ https://t.co/FnuIu53xGu #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/nlNcwj3sYB

17 - मोहम्मद शमी

19-मिशेल स्टार्क

25 - लसिथ मलिंगा

28- ट्रेंट बोल्ट

71 - ग्लेन मैकग्राथ

68 - मुथैया मुरलीधरन

59-मिशेल स्टार्क

56 - लसिथ मलिंगा

55 - वसीम अकरम

53- ट्रेंट बोल्ट

50 - मोहम्मद शमी।

One brings two ⚡⚡



Mohd. Shami gets Tom Latham OUT ☝️



Follow the match ▶️ https://t.co/FnuIu53xGu#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZhttps://t.co/K6tODbzGio