Highlights Virat Kohli के कोच राजकुमार शर्मा ने कहा नीदरलैंड को हल्के में नहीं ले सकते भारत का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होना है राजकुमार शर्मा ने कहा, लय टूटनी नहीं चाहिए, लय को बरकरार रखें

IND vs NED: विश्व कप 2023 में भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने टीम इंडिया को सचेत कर दिया है। उन्होंने कहा कि सेमीफाइल मुकाबले से पहले भारत का मुकाबला नीदरलैंड से है। इस मैच के बाद सीधे टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान में उतरेगा।

#WATCH | Delhi: Ahead of the India vs. Netherlands World Cup match, Virat Kohli's coach Raj Kumar Sharma says, "...You can't take today's match lightly. You should not break the momentum that has been built...There's no chance to be complacent...India needs to play with the same… pic.twitter.com/YsMwxuHI1r