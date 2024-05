Virat Kohli Romantic Post: रोमांटिक हुए 'रन मशीन', विराट ने अनुष्का के लिए कहा, 'हम आपसे बहुत प्यार करते हैं'

Highlights अनुष्का के बर्थडे पर रोमांटिक हुए विराट कोहली इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो, फैंस के आए रिएक्शन विराट ने कहा, आप हमारी जिंदगी की रोशनी हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं

Virat Kohli Romantic Post: रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली सोशल मीडिया पर जब भी कुछ पोस्ट करते हैं तो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। आईपीएल 2024 में गेंदबाजों को कूटने वाले कोहली बुधवार को रोमांटिक हो गए। दरअसल, विराट कोहली की पत्नी व हिन्दी फिल्मों की अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का एक मई को बर्थडे था।

"I would have been completely lost if I didn't find you. Happy birthday my love. You are the light to our world world. We love you so much ❤️❤️❤️".



- Virat Kohli (through Instagram Post) 🥰❤️ pic.twitter.com/xQmOrYGB8q