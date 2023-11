IND vs NED, ODI World Cup: 11 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे, विश्व कप में लगातार नौवीं जीत, जानें कप्तान रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल मुकाबला पर क्या कहा

Highlights नीदरलैंड को अंतिम लीग मैच में 160 रन से हराकर लगातार नौवीं जीत दर्ज की। भारत ने लीग मुकाबलों का समापन 18 अंक से किया। बुधवार को मुंबई में टीम का सामना सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा।

IND vs NED, ODI World Cup: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अलग ही उत्साह का माहौल था। भारतीय टीम ने कमाल कर दिया और विश्व कप में लगातार नौवीं जीत दर्ज की। भारत के चार विकेट पर 410 रन बनाए। मेहमान टीम ने 47.5 ओवर में 250 रन बनाए और रोहित शर्मा की टीम ने 160 रन से जीत हासिल की।

मेजबान ने लगातार नौ जीत के साथ विश्व कप लीग में अपनी भागीदारी समाप्त की और बुधवार को मुंबई में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। यह विश्व कप के इतिहास में मेन इन ब्लू की सबसे लंबी जीत है। इससे पहले 2003 विश्व कप में आठ मैचों की विजयी हुए थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी।

Phenomenal performance by Team India at the #CWC2023! 🇮🇳💙 9 out of 9 wins in the group stage – what an exceptional performance! Kudos to our batters for a record-breaking show, with the top 5 scoring 50s – a FIRST in @cricketworldcup history! Special mention to @ShreyasIyer15 &… pic.twitter.com/59W6FnBZkQ — Jay Shah (@JayShah) November 12, 2023

किसी एक विश्वकप संस्करण में लगातार सर्वाधिक जीत:

11 - 2003 में ऑस्ट्रेलिया

11 - 2007 में ऑस्ट्रेलिया

9 - 2023 में भारत*

8 - 2003 में भारत

8 - 2015 में न्यूजीलैंड।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विश्व कप में लगातार नौवीं जीत दर्ज करने बाद कहा कि टीम ने एक बार में एक मैच पर ही ध्यान लगाया और अलग अलग खिलाड़ियों ने जीत में योगदान दिया। भारत ने अंतिम लीग मैच ममें केएल राहुल (102 रन, 64 गेंद) और श्रेयस अय्यर (नाबाद 128 रन, 94 गेंद) के शतक की बदौलत चार विकेट पर 410 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

एक कैलेंडर वर्ष में भारत की सर्वाधिक वनडे जीत:

2023 में 24 जीत*

1998 में 24 जीते

2013 में 22 जीत।

When the "Decision is pending" & you get the groundsmen for the BIG reveal 👌🏻🫡



Heartwarming & innovative from #TeamIndia in this edition of the Best fielder award🏅 #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNED



WATCH 🎥🔽 - By @28anand — BCCI (@BCCI) November 13, 2023

एक वनडे पारी में नीदरलैंड्स द्वारा सर्वाधिक छक्के:

10 बनाम एएफजी, शारजाह, 2022

9 बनाम ओमान, हरारे, 2023

9 बनाम भारत, बेंगलुरु, आज*।

नीदरलैंड को 160 रन से शिकस्त देकर लगातार नौवीं जीत हासिल की। रोहित ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही एक बार में एक मैच पर ध्यान लगाया। टूर्नामेंट में पूरे 11 मैच हैं इसलिये एक बार में एक मैच पर ध्यान लगाना अहम था।’ उन्होंने कहा, ‘हम अलग स्टेडियम में खेल रहे थे तो उसी के हिसाब से खेलना जरूरी था और हमने ऐसा ही किया।’

एक कैलेंडर वर्ष में एक टीम द्वारा सर्वाधिक वनडे छक्के:

215 - भारत (2023)

209 - वेस्टइंडीज (2019)

203 - दक्षिण अफ़्रीका (2023)

179 - न्यूज़ीलैंड (2015)

165 - ऑस्ट्रेलिया (2023)।

वनडे विश्व कप की एक पारी में इस्तेमाल किए गए सर्वाधिक गेंदबाज:

9 - इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, पेशावर, 1987

9 - न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, 1992

9 - भारत बनाम नीदरलैंड, बेंगलुरु, 2023*।

एक विश्व कप संस्करण में किसी भारतीय स्पिनर द्वारा सर्वाधिक विकेट:

16 - रवीन्द्र जड़ेजा (2023)*

15 - अनिल कुंबले (1996)

15 - युवराज सिंह (2011)

14-कुलदीप यादव (2023)

14 - मनिंदर सिंह (1987)।

रोहित नौ मैचों में टीम के प्रदर्शन से काफी खुश थे। उन्होंने कहा, ‘हम पहले मैच से आज तक शानदार रहे। अलग अलग खिलाड़ियों ने इन मैच ममें योगदान दिया। हर कोई जिम्मेदारी लेना चाहता था। अलग अलग जगह खेलना एक चुनौती थी लेकिन हमने अच्छा खेल दिखाया।’

केएल राहुल (102 रन, 64 गेंद) विश्व कप में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय क्रिकेटर बने। श्रेयस अय्यर (नाबाद 128 रन, 94 गेंद) के सैकड़े की बदौलत भारत ने लगातार नौवीं जीत दर्ज की। इससे भारत ने लीग मुकाबलों का समापन 18 अंक से किया और अब बुधवार को मुंबई में टीम का सामना सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से होगा।

Look who's on top 👀👑✅



And all five are set to feature in the #CWC23 semi-finals 🤯



More #CWC23 stats 🔢 https://t.co/nLlLIqdPDTpic.twitter.com/Y86kRxYe6l — ICC (@ICC) November 13, 2023

अय्यर और राहुल ने चौथे विकेट के लिए 208 रन साझेदारी बनायी। इन दोनों के अलावा कप्तान रोहित शर्मा (61 रन), शुभमन गिल (51 रन) और विराट कोहली (51 रन) के अर्धशतक से भारत ने चार विकेट पर 410 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह उनका विश्व कप में दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है।

अंतिम 10 ओवर में भारतीय टीम ने 122 रन जोड़े जिससे वह दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बाद टूर्नामेंट में 400 रन से ज्यादा का स्कोर बनाने वाली तीसरी टीम बनी। पहाड़ जैसे स्कोर के कारण भारतीय गेंदबाजों को नीदरलैंड को 250 रन पर समेटने में ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। दिलचस्प बात रही कि कोहली और रोहित ने भी एक एक विकेट लिये।