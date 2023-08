IND vs IRE, 3rd T20I: टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर, जानिए शेड्यूल, समय, लाइव-स्ट्रीमिंग और कहां देख सकते हैं, सभी डिटेल जानें

Highlights भारतीय टीम मैच में 2-0 से आगे चल रही है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। तीसरे और आखिरी मैच में 23 अगस्त को आयरलैंड में भिड़ेंगे।

IND vs IRE, 3rd T20I: भारतीय टीम की नजर क्लीन स्वीप पर है। भारत और आयरलैंड तीन मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में 23 अगस्त को आयरलैंड में भिड़ेंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम मैच में 2-0 से आगे चल रही है।

भारत बनाम आयरलैंड, तीसरा टी20: तीसरा टी20 मैच 23 अगस्त, बुधवार को खेला जाएगा। मैच मालाहाइड क्रिकेट क्लब, डबलिन में खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे शुरू होगा। जहां मैच का टॉस खेल के ठीक 30 मिनट पहले यानी शाम 07:00 बजे किया जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह और आयरलैंड टीम का नेतृत्व पॉल स्टर्लिंग करेंगे।

तीसरे टी20 की लाइव-स्ट्रीमिंग कहां देखें? IND vs IRE को JioCinema ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। क्रिकेट प्रशंसक स्पोर्ट्स18 पर लाइव एक्शन देख सकते हैं।

भारत: जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, यशस्वी जयसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज़ अहमद, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, आवेश खान।

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), एंड्रयू बालबर्नी, मार्क अडायर, रॉस अडायर, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, फिओन हैंड, जोश लिटिल, बैरी मैक्कार्थी, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर, थियो वैन वोर्कोम, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।

कप्तान जसप्रीत बुमराह को इस मैच में गेंदबाजी के अपने कार्यभार और टीम की ‘ बेंच स्ट्रैंथ’ के साथ तालमेल बिठाना होगा। बुमराह ने पहले दोनों मैचों में आठ ओवर किए जिनमें वह सहज नजर आए। बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जितनी अधिक गेंदबाजी करेंगे उतनी उनकी फिटनेस बेहतर होगी और वह एशिया कप में पाकिस्तान जैसी टीमों का सामना करने के लिए अच्छी लय में होंगे।

लेकिन कप्तान और कार्यवाहक कोच सितांशु कोटक को यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत को एशियाई खेलों में भी भाग लेना है और ऐसे में इस दौरे पर गए रिजर्व खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत श्रृंखला में 2-0 से आगे है और ऐसे में टीम प्रबंधन के पास आवेश खान, जितेश शर्मा और शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ियों को आजमाने का मौका है।

