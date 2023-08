IND vs IRE 2023: पांच दिन और तीन टी20 मैच, सभी की नजरें बुमराह पर, रिंकू और जितेश करेंगे डेब्यू!, जानें मैच समय और शेयडूल

Highlights पहला मैच 18 को, दूसरा 20 और तीसरा मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा। मैच ‘द विलेज’ मालाहाइड क्रिकेट क्लब मैदान पर होंगे, जिसकी क्षमता 11500 दर्शकों की है। आयरलैंड सीरीज के लिए आगामी टीम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे।

IND vs IRE 2023 Jasprit Bumrah: वेस्टइंडीज के हाथों 3-2 से हार झेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ एक और टी20 सीरीज की तैयारी कर रही है। पहला मैच 18 को, दूसरा 20 और तीसरा मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा। यानी 5 दिन में सीरीज खत्म होगा। मैच शाम 7.30 से है।

सभी मैच ‘द विलेज’ मालाहाइड क्रिकेट क्लब मैदान पर होंगे, जिसकी क्षमता 11500 दर्शकों की है। आयरलैंड सीरीज के लिए आगामी टीम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। युवा खिलाड़ियों के पास मौका है।दोनों देशों के बीच तीसरी T20I सीरीज है। एक साल बाद जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही और विश्व कप से पहले भारतीय टीम की नजर है।

रिंकू सिंह और जितेश शर्मा डेब्यू कर सकते हैं। पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार है। पहली पारी का औसत स्कोर 167 है। भारतीय टीम में आईपीएल के स्टार रुतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा है लेकिन नजरें बुमराह पर होंगी। यह तेज गेंदबाज दो महीने बाद भारत में शुरू होने वाले वनडे विश्व कप में भारत की रणनीति का अभिन्न अंग है।

He is back



Skipper @Jaspritbumrah93 is ready to roll in Ireland



How excited are you to see him back in action

29 वर्ष के बुमराह को पिछले साल टी20 विश्व कप से पहले आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में कमर में स्ट्रेस फ्रेक्चर हुआ था। इसके बाद उनकी सर्जरी कराई गई। पांच दिन के भीतर तीन मैचों में उन्हें अधिकतम 12 ओवर डालने हैं। इस सीरीज से मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर, वनडे कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को पता चलेगा कि मैच फिटनेस के मामले में बुमराह की स्थिति क्या है।

पचास ओवरों का प्रारूप हालांकि बिल्कुल अलग है जिसमें उन्हें दो, तीन या चार ओवर के स्पैल में दस ओवर डालने होंगे। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बुमराह का गेंदबाजी करते हुए वीडियो डाला है जिसमें वह शॉर्ट गेंद और यॉर्कर सभी डाल रहे हैं।

मैच हालात हालांकि बिल्कुल अलग होंगे और टीम प्रबंधन पिछले साल आस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप से पहले उन्हें हड़बड़ी में उतारकर गलती कर ही चुका है। उसके बाद से वह खेल नहीं पाये हैं। इस साल की शुरूआत में एक घरेलू सीरीज के लिये उन्हें चुना गया था लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम वापिस लेना पड़ा।

The moment we have all been waiting for. @Jaspritbumrah93 like we have always known him.

करियर के लिये खतरा बनी चोट का इलाज कराने के लिये उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। आयरलैंड के खिलाफ श्रृंखला से बुमराह को मैच अभ्यास भी मिलेगा और एशिया कप की तैयारी भी पुख्ता होगी। दूसरी ओर एंड्रयू बालबर्नी की कप्तानी वाली आयरलैंड टीम के पास हैरी टेक्टर, लोरकान टकर, बायें हाथ के स्पिनर जॉर्ज डॉकरेल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।

भारत के खिलाफ हालांकि अभी तक वे एक भी मैच नहीं जीत सके हैं । उनके बायें हाथ के तेज गेंदबाज जोश लिटिल पिछले साल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिये खेले थे। बुमराह और संजू सैमसन को छोड़कर मौजूदा भारतीय टीम के सदस्य हांगझोउ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार होंगे। वे एशियाई खेलों की तैयारी को इस श्रृंखला के जरिये अंतिम रूप देना चाहेंगे।

Our first team huddle in Dublin as we kickstart our preparations for the T20I series against Ireland.

आईपीएल की खोज रिंकू और जितेश भारत के लिये टी20 क्रिकेट में पदार्पण करेंगे जबकि शिवम दुबे के पास वापसी का मौका होगा। प्रसिद्ध कृष्णा भी बुमराह की तरह वापसी कर रहे हैं। बेंगलुरु के इस तेज गेंदबाज को भी कमर के स्ट्रेट फ्रेक्चर से उबरने के लिये सर्जरी करानी पड़ी थी।

टीमें :

भारत:जसप्रीत बुमराह (कप्तान), रूतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, आवेश खान ।

आयरलैंड: एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), हैरी टेक्टर, लोरकान टकर, रॉस एडेयर, मार्क एडेयर, कुर्टिस कैंफर, जेरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, फियोन हैंड, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, बेन व्हाइट, क्रेग यंग, थियो वान वोरकोम।

भारत के खिलाफ पहले दो मैचों के पूरे टिकट बिके, कहा क्रिकेट आयरलैंड ने

भारतीय क्रिकेटरों की वैश्विक लोकप्रियता ने क्रिकेट आयरलैंड जैसे उदीयमान क्रिकेट बोर्ड की चांदी कर दी है और पहले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के सारे टिकट बिक गए हैं । क्रिकेट आयरलैंड ने अपनी वेबसाइट पर लिखा,‘‘ भारत और आयरलैंड के बीच पहले दो टी20 मैचों के शत प्रतिशत टिकट बिक गए हैं और तीसरे मैच के टिकट तेजी से बिक रहे हैं ।’’

सभी मैच ‘द विलेज’ मालाहाइड क्रिकेट क्लब मैदान पर होंगे जिसकी क्षमता 11500 दर्शकों की है । इंग्लैंड में 2009 में टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आयरलैंड को आठ विकेट से हराने के बाद से भारत ने अब तक आयरलैंड के खिलाफ पांचों टी20 मैच जीते हैं ।

पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी वाली आयरलैंड टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज लोरकान टकर ने कहा कि उन्हें भारत से मिलने वाली कड़ी चुनौती का अहसास है । उन्होंने कहा ,‘‘ खास अनुभव हो रहा है चूंकि बड़ी टीम खेलने आ रही है । यहां भारत को काफी समर्थन मिलेगा लेकिन इतनी बड़ी तादाद में दर्शकों का आना आयरलैंड में क्रिकेट के लिये अच्छा है ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ टीम इन बड़े मैचों को लेकर काफी रोमांचित है । हमने विश्व कप में खेला है और भारत के खिलाफ पहले भी खेल चुके हैं । हमें पता है कि ऐसे बड़े दबाव वाले मैचों में कैसा लगता है ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ हमने इस साल काफी क्रिकेट खेली है और हम तैयार हैं ।

हमने स्कॉटलैंड में अच्छा प्रदर्शन किया और अगले साल होने वाले विश्व कप के लिये क्वालीफाई भी किया है । हर कोई रोमांचित है ।’’ इस श्रृंखला के जरिये भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी भी होगा जो एक साल तक चोट के कारण बाहर रहने के बाद अब टीम की कप्तानी करेंगे । हार्दिक पंड्या की कप्तानी में भारत को वेस्टइंडीज ने हाल ही में टी20 श्रृंखला में 3 . 2 से हराया।