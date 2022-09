IND vs HK Asia Cup 2022: कोहली और रोहित बराबरी पर, टीम इंडिया कप्तान ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 12000 रन पूरे किए

Highlights ग्रुप बी से अफगानिस्तान सुपर चार में पहुंच चुकी है। कप्तान रोहित शर्मा ने प्रारूप में 3,500 रन पूरे किए। सूजी बेट्स के बाद टी20ई में मील का पत्थर हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए।

IND vs HK Asia Cup 2022: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच में पचास या उससे अधिक के स्कोर की बराबरी की। विराट कोहली ने हांगकांग के खिलाफ शानदार अर्धशतक जमाया। कोहली 44 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रहे।

यह कोहली का प्रारूप में 31वां अर्धशतकीय स्कोर था। कोहली के नाम अभी तक टी20 में कोई शतक नहीं है। रोहित के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में 27 अर्धशतक और चार शतक हैं। रोहित ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 12,000 रन भी पूरे किये।

