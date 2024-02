IND vs ENG Test Series: सीरीज में 3-1 से आगे भारतीय टीम, ये खिलाड़ी बाहर, उप कप्तान की वापसी, पांचवें टेस्ट के लिए टीम इंडिया

Highlights विकेटकीपर बल्लेबाज पहले मैच के बाद से ही उपलब्ध नहीं है। राजकोट में तीसरे टेस्ट से पहले 90 प्रतिशत फिट थे। धर्मशाला में पांचवें और अंतिम टेस्ट में नहीं खेल पायेंगे।

IND vs ENG Test Series: भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 3-1 से आगे और सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे पायदान पर है और जीत के साथ अंकों में और इजाफा करेगी। अंतिम मैच 7-11 ंमार्च के बीच खेला जाएगा। धर्मशाला टेस्ट से पहले जसप्रीत बुमराह फिर से टीम में शामिल होंगे। भारत के उप-कप्तान को रांची में चौथे टेस्ट के लिए आराम दिया गया था। भारतीय टीम के पास व्यस्त कार्यक्रम है। आईपीएल के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में टी 20 विश्व कप खेलना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को कहा कि सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। 30 वर्षीय बुमराह सीरीज के पहले तीन मैचों में शानदार फॉर्म में हैं।

