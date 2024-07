Cloudburst in Manali: बादल फटने से मची तबाही, अंजनी महादेव नाले में भयानक बाढ़, देखें वीडियो

Highlights Anjani Mahadev: हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ Manali Cloud Burst: बादल फटने के बाद अंजनी महादेव नाले में भयानक बाढ़ Cloud burst in manali: मनाली-लेह हाइवे पर वाहनों की आवाजाही ठप

Cloudburst in Himachal Pradesh: हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-तीन के एक हिस्से को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बुधवार देर रात हुई इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार मनाली क्षेत्र में अंजनी महादेव नाले में बादल फटने के कारण एनएच-3 पर धुंडी और पलचान पुल के बीच का हिस्सा प्रभावित हुआ है। लाहौल और स्पीति पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक परामर्श जारी कर कहा कि अटल टनल के उत्तरी द्वार से लाहौल और स्पीति से मनाली जाने वाले वाहनों को रोहतांग की ओर मोड़ दिया गया है।

यात्रियों से यह भी कहा कि वे केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करें, सावधानी से वाहन चलाएं तथा मार्ग में संभावित खतरे के प्रति सचेत रहें। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि बुधवार रात में राज्य में कुल 15 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं, जिनमें मंडी में 12, किन्नौर में दो और कांगड़ा जिले की एक सड़क शामिल है।

इस घटना में एक बिजली परियोजना और कुछ घरों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अगले चार दिनों यानी 28 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया है। आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि 27 जून को मानसून के आगमन के बाद से राज्य में वर्षाजनित घटनाओं में कुल 49 लोगों की मौत हुई है।

