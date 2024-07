Mumbai Rains: भारी बारिश के चलते ठहरी मुंबई, अगले 48 घंटे अहम, हाईटाइड की चेतावनी

Highlights भारी बारिश को लेकर आईएडी ने मुंबई वासियों के लिए अलर्ट जारी किया हालांकि, इस बीच रिपोर्ट में पता चला है कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है लोग समय से अपने ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं

Mumbai Rains Update: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार ने भारी बारिश जारी है। मुंबई लोकल की सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हालांकि, सुबह 9 बजे तक कम से कम सेवाओं में कोई रुकावट नहीं देखने को मिली। मुंबई वासियों को बाहर निकलने यहां तक कि कार्यालय जाने के लिए बारिश की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि सुबह से भारी बारिश जारी है।

🚨 ALERT issued for MUMBAI CITY | 10 AM



Huge rain bands present over Bandra, Dadar and South of Mumbai will continuously get heavy rain for next few hours leading to more waterlogging in places, travel disruptions likely ⚠️

Please do not travel towards South Mumbai!… — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) July 25, 2024

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी वर्षा होगी और अलग-अलग स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा भी होगी। विभाग ने कहा है कि 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। शहर और उपनगरों को बाद में राहत मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। गुरुवार को तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

Mumbai Rains: हाई टाइड कब आने की उम्मीद है?

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ओर से बताया गया कि गुरुवार सुबह 8 बजे से पहले 24 घंटों में शहर में 44 मिमी बारिश हुई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 90 और 89 मिमी बारिश हुई। वहीं, आज दोपहर 2:51 बजे (4.64 मीटर) उच्च ज्वार आने की उम्मीद है। बीएमसी ने कहा कि मुलुंड में पिछले 24 घंटों में 200 मिमी से अधिक बारिश हुई। वेस्टर्न रेलवे ने अपने ऑफिशियल 'एक्स' हैंडल से कहा है कि सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं।

Air India issues an update in view of Mumbai rains. Tweets, "Flights to and from Mumbai may get affected due to heavy rains. Guests are advised to start early for the airport, as slow traffic and waterlogging may delay movement." pic.twitter.com/pID0UQeUbZ — ANI (@ANI) July 25, 2024

मध्य रेलवे ने अधिकारिक 'एक्स' हैंडल के जरिए कहा, ट्रेनें आमतौर पर चल रही है, लेकिन शेड्यूल ट्रेनों के समय में देरी हो रही और सब कुछ ठीक नहीं है। मुंबई में बारिश पर नज़र रखने वाले कई सोशल मीडिया हैंडल भारी बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।

#WATCH | Mumbai | IMD Director Sunil Kamble says, "Monsoon is very active in Maharashtra. We issued a red alert for Pune yesterday and the city has recorded 114 mm of rain and in the ghat areas, it has recorded more than 200 mm of rain. Mumbai has also received more than 65 mm of… pic.twitter.com/CkAqtOyqoh — ANI (@ANI) July 25, 2024

