Mumbai Local Train Accident: सामने आई खौफनाक वीडियो, चलती ट्रेन के बाहर लटका शख्स खंभे से टकराकर गिरा

Highlights मुंबई से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जहां एक शख्स खंभे से टकराने के बाद चलती लोकल ट्रेन से गिर गया वह आदमी अन्य लोगों के साथ एक लोकल ट्रेन के बंद दरवाजे के बाहर लटक रहा था। घटना के समय और स्थान का तत्काल पता नहीं चल पाया है।

मुंबई: अक्सर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। दूसरों के लिए ये वीडियोज भले काफी चिंताजनक हों, लेकिन मुंबईवासियों को अक्सर लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ में चढ़ने और यात्रा करने की आदत हो चुकी है। हालांकि, भीड़ की वजह से आए दिन किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई न कोई हादसा भी हो जाता है।

इसी क्रम में मुंबई से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जहां एक शख्स खंभे से टकराने के बाद चलती लोकल ट्रेन से गिर गया। वह आदमी अन्य लोगों के साथ एक लोकल ट्रेन के बंद दरवाजे के बाहर लटक रहा था। उसने अपना एक हाथ थोड़ा सा बढ़ाया और अचानक एक खंभे से टकरा गया और वह चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे अन्य लोग भयभीत हो गए। इस डरावने हादसे को दूसरी ट्रेन के एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया।

जहां पीड़ित की स्थिति अज्ञात है, वहीं आरपीएफ ने एक्स पर वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और लिखा, "जानकारी के लिए धन्यवाद। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।" घटना के समय और स्थान का तत्काल पता नहीं चल पाया है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह व्यक्ति इस भयानक दुर्घटना में बच गया या नहीं।

To run family we need Job, To save Job , have to attend office in time, To attend office we have to catch Train, To catch daily late , Overcrowded trains we have to risk our life . Family is more important than LIFE and for @RailMinIndia Mails and Express are important Than Lives pic.twitter.com/tvlloMwoI9