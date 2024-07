Kargil Vijay Diwas: करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे, पूर्व महिला सेना अधिकारी ने श्रीनगर से द्रास तक 160 किमी की दौड़ पूरी की, देखें वीडियो

Highlights Kargil Vijay Diwas: करगिल युद्ध स्मारक पहुंचने पर राय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। Kargil Vijay Diwas: वर्षा राय के पति सेना अधिकारी हैं और कश्मीर में तैनात हैं। Kargil Vijay Diwas: 9,000 फुट की ऊंचाई पर सोनमर्ग तक दौड़ लगाई।

Kargil Vijay Diwas: करगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर एक पूर्व महिला सेना अधिकारी ने श्रीनगर से द्रास तक 160 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) वर्षा राय ने चार दिन के अंदर 160 किलोमीटर की दूरी दौड़ते हुए पूरा की। उन्होंने कहा, ''मैंने उन बहादुरों के सम्मान में दौड़ लगाई है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।'' लेफ्टिनेंट कर्नल राय श्रीनगर से द्रास सेक्टर तक दौड़ लगाते हुए करगिल युद्ध स्मारक पहुंची। उन्होंने 19 जुलाई को अपनी यात्रा शुरू की थी और यह 22 जुलाई को समाप्त हुई। उनके साथ चिनार वारियर्स मैराथन टीम भी थी।

MUMBAI: A former woman army officer has completed a 160-km run from Srinagar to Drass to mark the 25th anniversary of the Kargil Vijay Diwas.



Read more at: https://t.co/j8VjW0SHh6pic.twitter.com/8PswqGWOtB