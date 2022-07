IND vs ENG odi Series: रोहित शर्मा ने जीता टॉस, क्षेत्ररक्षण का फैसला, पूर्व कप्तान ने की वापसी, जानें क्या है प्लेइंग इलेवन

Highlights गेंदबाजों को लार्ड्स की पिच से भी ओवल जैसी मदद मिलेगी। जसप्रीत बुमराह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। मोहम्मद शमी किसी भी विरोधी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने में सक्षम हैं।

IND vs ENG odi Series: भारत ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। रोहित शर्मा ने कहा कि श्रेयस अय्यर की जगह विराट कोहली दूसरे मैच में खेल रहे हैं। लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ग्रोइन की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले वनडे में नहीं खेल पाए थे।

रोहित शर्मा और उनकी टीम को उम्मीद होगी कि उनके गेंदबाजों को लार्ड्स की पिच से भी ओवल जैसी मदद मिलेगी। बुमराह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जबकि मोहम्मद शमी किसी भी विरोधी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने में सक्षम हैं।

भारत ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है, उसने पूर्व कप्तान विराट कोहली को श्रेयस अय्यर की जगह उतारा है। इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत शुरुआती मैच में 10 विकेट की जीत से तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाये है।

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं। घास कम जरूर है लेकिन ऐसा लगता है कि पिच में कुछ नमी है। मैदान के आकार को देखते हुए हमने सोचा कि बोर्ड पर स्कोर करना बेहतर है। श्रेयस अय्यर की जगह विराट कोहली ने वापसी की है।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि हम पहले भी गेंदबाजी करते। ईमानदार के साथ 50-50 का निर्णय है। थोड़ी नमी है। हम उसी टीम के साथ खेलने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना होगा।हम हमेशा सोचते हैं कि बल्लेबाजी हमारी मुख्य ताकत है और एक मैच इसे बदलने वाला नहीं है।

टीमें:

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रेग ओवरटन, डेविड विली, ब्रायडन कार्स, रीस टॉपली।

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा।

