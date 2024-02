IND vs ENG Score Updates: बूम-बूम बुमराह, सभी पांच बड़े स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ, जानें आंकड़े

Highlights इंग्लैंड अब भी भारत के स्कोर से 414 रन पीछे है। सरफराज खान और ध्रुव जुरेल ने क्रमश: 62 और 46 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से मार्क वुड ने चार जबकि रेहान अहमद ने दो विकेट चटकाए।

IND vs ENG Live Score Updates, 3rd Test Day 2: भारतीय टीम के उपकप्तान और स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से कमाल कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट में जीत के सूत्राधार बूम-बूम बुमराह ने तीसरे टेस्ट में जमकर हाथ खोले। 26 गेंद में 28 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल है। मोहम्मद सिराज के साथ 30 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां चाय तक पहली पारी में बिना विकेट खोए 31 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे।

That's Tea on Day 2 in Rajkot!



England move to 31/0 & trail #TeamIndia by 414 runs.



We will be back for the Third Session shortly.



Scorecard ▶️ https://t.co/FM0hVG5pje#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/bVO5PZ7fHN