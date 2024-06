Highlights India vs England LIVE Score, T20 World Cup 2024 semifinal: टी20 में सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। India vs England LIVE Score, T20 World Cup 2024 semifinal: भारत के रन मशीन और पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। India vs England LIVE Score, T20 World Cup 2024 semifinal: रोहित शर्मा 200 छक्के का रिकॉर्ड बनाया था।

India vs England LIVE Score, T20 World Cup 2024 semifinal: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा शिखर पर है। रोहित कप्तान के रूप में सभी प्रारूपों में 5000 से अधिक रन बनाने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में रोहित 200 छक्के का रिकॉर्ड बनाया था। टी20 में सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। रोहित ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और भारत के रन मशीन और पूर्व कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। रोहित ने 36 गेंद में फिफ्टी पूरे किए।

भारत के कप्तान के रूप में सभी प्रारूपों में 5000 से अधिक रनः

12883 - विराट कोहली

11207 - एमएस धोनी

8095 - मोहम्मद अज़हरुद्दीन

7643 - सौरव गांगुली

5013* - रोहित शर्मा।

End of Powerplay! #TeamIndia move to 46/2.



Captain Rohit Sharma batting on 26.



Suryakumar Yadav unbeaten on 5.



Follow The Match ▶️ https://t.co/1vPO2Y5ALw#T20WorldCup | #INDvENGpic.twitter.com/Au3oiwnTzN — BCCI (@BCCI) June 27, 2024

Guyana 📍



The toss between India and England has been delayed due to rain ☔#T20WorldCup | #INDvENG | 📝: https://t.co/AXRcwJUYYqpic.twitter.com/X77DZL4hQf — ICC (@ICC) June 27, 2024

Rain returns in Guyana 🌧️



India score 65/2 in eight overs as the players head back to the sheds.#T20WorldCup | #INDvENG | 📝: https://t.co/8IU6YIDteCpic.twitter.com/UD7dV6CvuJ — ICC (@ICC) June 27, 2024

भारत ने बारिश के कारण टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच रोके जाने तक गुरुवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ आठ ओवर में दो विकेट पर 65 रन बना लिए। बारिश आने के कारण खेल रुकने तक कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव क्रमशः 37 और 13 रन बनाकर खेल रहे थे। मैच बारिश से गीली आउटफील्ड के कारण एक घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ था।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने विराट कोहली का विकेट जल्दी गंवा दिया और ऋषभ पंत भी सस्ते में आउट हो गए। रोहित सकारात्मक बल्लेबाजी करते हुए बीच बीच में बाउंड्री लगाते रहे। कोहली ने बायें हाथ के तेज गेंदबाज रीस टॉप्ले की गेंद पर छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। पंत फिर सैम करन की गेंद पर सर्कल के अंदर कैच आउट हुए। सूर्यकुमार क्रीज पर उतरते ही चौका और छक्का लगाकर लय में आ गये थे।

गत चैम्पियन इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट विश्व कप के बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल में टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बारिश से गीली आउटफील्ड के कारण टॉस होने में विलंब हुआ जिससे मैच भारतीय समयानुसार रात आठ बजे के बजाय 9.15 पर शुरू होगा। ओवरों में कोई कटौती नहीं हुई है। दोनों टीमों ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।