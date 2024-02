Highlights इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप ने ध्रुव जुरेल के बाद खेली सबसे ज्यादा गेंद टेस्ट करियर में कुलदीप ने खेली 131 गेंद बनाए 28 रन जुरेल के साथ कुलदीप ने 50 रनों की साझेदारी बनाई

IND vs ENG: रांची टेस्ट में 53वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन आउट हुए। भारत का स्कोर 177 रन पर सात विकेट था। भारत पर 200 रन के भीतर ऑल आउट होने की खतरा मंडरा रहा था। लेकिन, टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव ने भारत पर मंडरा रहे खतरे को टाल दिया। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ शानदार बल्लेबाजी की।

कुलदीप ने इस दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। कुलदीप ने अपने टेस्ट करियर की एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेली। कुलदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच की पहली बारी में बल्लेबाजी करते हुए 131 गेंद खेली। इस पारी में उन्होंने 28 कीमती रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 2 चौके भी लगाए।

WELL PLAYED, KULDEEP YADAV..!!!



- The resistance of 131 balls, scored important 28 runs, a valuable knock in the context of the game for India. 👌 pic.twitter.com/4uKs9cZt01