IND vs ENG: हार के बाद इंग्लैंड में हाहाकार, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम की बैजबॉल क्रिकेट पर उठे सवाल, लेकिन कोच-कप्तान झुकने को तैयार नहीं

IND vs ENG: इंग्लैंड भारत से टेस्ट सीरीज 4-1 से हारकर वापस स्वदेश लौट रही है। टीम इंडिया के युवा क्रिकेटरों ने बेन स्टोक्स और कोच मैकुलम की बैजबॉल क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी। इस हार के बाद इंग्लैंड में हाहाकार है। इंग्लिश मीडिया से लेकर पूर्व खिलाड़ियों तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बखिया उधेड़ने में लग गए हैं।

धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 64 रनों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सीरीज 4-1 से गंवाने के बाद भी इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने तेवर कम नहीं किए और कहा कि यह हमेशा वैसा काम नहीं करता जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। स्टोक्स ने कहा कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनते हैं, खें कि हम पिछले दो वर्षों में क्या करने में कामयाब रहे। हम पिछले दो वर्षों को इस श्रृंखला के कारण अकेले बर्बाद होने देंगे। मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भी कहा कि मैंने अब तक बहुत सारे भारत दौरे किए हैं। मैं टीम के लिए अपने प्रदर्शन से निराश हूं। लेकिन इस टीम को माफ कर दीजिए।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम में आत्मनिरीक्षण की कमी और टेस्ट जीत हासिल करने की सामान्य इच्छा की कमी को इंग्लैंड की हार का मुख्य कारण बताया। इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में आठवें स्थान पर है। ये बात भी इंग्लैंड के प्रशंसकों, पूर्व खिलाड़ियों और मीडिया को पच नहीं रही है।

वॉन ने द टेलीग्राफ के लिए अपने कॉलम में लिखा, "बड़ी निराशा यह है कि उनके पास वास्तव में दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी होने की प्रतिभा है, उन्होंने दो बड़ी श्रृंखलाओं में जीत हासिल की है और इस मामले में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बल्लेबाजी बुरी तरह विफल रही। मुझे चिंता है कि वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिस पर वास्तव में उनमें से सभी विश्वास नहीं करते, जो खतरनाक है। सकारात्मकता अच्छी है, प्रेरणादायक है, लेकिन ईमानदारी भी आवश्यक है। टीम का संदेश है कि कभी भी किसी बात पर संदेह न करें, कभी स्वीकार न करें कि वे गलत थे या वे चीजें अलग तरीके से कर सकते थे।"

