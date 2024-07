Kavem Hodge century ENG vs WI, 2nd Test LIVE updates: बैजबॉल स्टाइल में शतक, पहली बार इंग्लैंड गेंदबाज पर चढ़कर बोले केवम हॉज, घुटने पर लाया

Highlights Kavem Hodge century ENG vs WI, 2nd Test, Day 2 LIVE updates: 10 चौके और एक छक्का शामिल है। Kavem Hodge century ENG vs WI, 2nd Test, Day 2 LIVE updates: एलेक एथनेज ने 99 गेंद में 82 रन की पारी खेली। Kavem Hodge century ENG vs WI, 2nd Test, Day 2 LIVE updates: वेस्टइंडीज ने तीन विकेट 84 रन पर गंवा दिए थे।

Kavem Hodge century ENG vs WI, 2nd Test, Day 2 LIVE updates: वेस्टइंडीज के केवम हॉज ने 31 साल के उम्र में कमाल कर दिया। 155 गेंद में 111 पर खेल रहे हैं। इस दौरान 18 चौके मारे। पहली बार शतक जमाया। इंग्लैंड की बैजबॉल स्टाइल में कूटा। पहली बार इंग्लैंड गेंदबाज पर चढ़कर खेले। एलेक एथनेज ने 99 गेंद में 82 रन की पारी खेली। 10 चौके और एक छक्का शामिल है। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 4 विकेट पर 293 रन बनाए लिए हैं।

इन दोनों ने तब जिम्मेदारी संभाली जब वेस्टइंडीज ने तीन विकेट 84 रन पर गंवा दिए थे। एथनेज और हॉज चौथे विकेट के लिए 175 रन जोड़े। वेस्टइंडीज की टीम अब इंग्लैंड से 122 रन पीछे है जिसने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज ने सुबह अपनी पारी की शुरुआत की। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट (48) और मिकाइल लुइस (21) ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े।

लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज में 31 रन के अंदर तीन विकेट गंवा दिए। इनमें से दो विकेट स्पिनर शोएब बशीर ने लिए। उन्होंने लुईस को आउट करने के बाद उनकी जगह लेने के लिए उतरे कर्क मैकेंजी (11) को भी पवेलियन भेजा। इस बीच तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने ब्रेथवेट को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया।