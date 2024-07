जेम्स एंडरसन के फेयरवेल मैच में डेब्यूटेंट गस एटकिंसन ने बटोरी सुर्खियां, 4 गेंदों में झटके 3 विकेट, देखें वीडियो

Highlights लॉर्ड्स में बुधवार को अपने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने अपनी गेंदबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए सात विकेट लिए, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ चार गेंदों में तीन विकेट भी शामिल थे। एटकिंसन के ओवर की दूसरी गेंद पर एलिक अथानाज़ आउट हो गए, जो 23 रन बनाकर स्लिप में जो रूट के हाथों लपके गए।

लॉर्ड्स में बुधवार को अपने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने अपनी गेंदबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए सात विकेट लिए, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ चार गेंदों में तीन विकेट भी शामिल थे।

जेम्स एंडरसन के विदाई मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 35वें ओवर में 88-3 से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन एटकिंसन ने अपना विनाशकारी स्पैल शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। एटकिंसन के ओवर की दूसरी गेंद पर एलिक अथानाज़ आउट हो गए, जो 23 रन बनाकर स्लिप में जो रूट के हाथों लपके गए।

लगभग एक साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जेसन होल्डर ने तुरंत अगली गेंद को स्लिप में फेंक दिया, जहां हैरी ब्रूक ने कोई गलती नहीं की। जोशुआ दा सिल्वा हैट्रिक गेंद से बच गए लेकिन एटकिंसन के लगातार हमले का सामना नहीं कर सके।

अगली गेंद पर दा सिल्वा अंदर की ओर गेंद लेकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के पास पहुंचे, जिन्होंने कैच पूरा किया। सरे के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे स्मिथ ने भी एटकिंसन की अविश्वसनीय उपलब्धि में योगदान दिया।

एटकिंसन के चार गेंदों में बिना कोई रन दिए तीन विकेट लेने के स्पैल ने वेस्टइंडीज को मुश्किल में डाल दिया। 12 ओवरों में 7-45 के उनके अंतिम आंकड़े लॉर्ड्स के भव्य मंच पर दबाव में उनके कौशल और संयम का प्रमाण थे। डेब्यूटेंट गस एटकिंसन के प्रदर्शन ने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि टीम के साथियों और क्रिकेट पंडितों से भी प्रशंसा अर्जित की, जिससे उनके टेस्ट करियर की एक यादगार शुरुआत हुई।

💥 BANG! BANG! BANG! 💥



THREE WICKETS IN FOUR BALLS FROM GUS ATKINSON! 🤩#EnglandCricket | #ENGvWIpic.twitter.com/5CtwELJC5V