IND vs ENG 4th Test: हार से इंग्लैंड टीम में हाहाकार, चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा, कप्तान बेन ने इन खिलाड़ी को किया बाहर, देखें प्लेइंग 11 लिस्ट

Highlights कप्तान रोहित शर्मा और शतकवीर शुभमन गिल सहित चार विकेट लिए थे। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और ऑफ स्पिनर शोएब बशीर टीम में आए हैं। राजकोट में भारी हार के बाद टीम में दो बदलाव किए गए हैं।

IND vs ENG 4th Test Live: इंग्लैंड की बैजबॉल (आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना) शैली टीम इंडिया के खिलाफ फेल हो गई है। लगातार दो मैच हारने के बाद इंग्लैंड टीम में हाहाकार है। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। इंग्लैंड ने गुरुवार को रांची में भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी। राजकोट में भारी हार के बाद टीम में दो बदलाव किए गए हैं। मार्क वुड और लेग स्पिनर रेहान अहमद की जगह तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और ऑफ स्पिनर शोएब बशीर टीम में आए हैं। विशाखापत्तनम में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बशीर ने कप्तान रोहित शर्मा और शतकवीर शुभमन गिल सहित चार विकेट लिए थे। तीसरे टेस्ट में बाहर कर दिया गया। टीम ने जॉनी बेयरस्टो को बरकरार रखा है, जिनका बल्ले से अब तक सीरीज में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

England make further changes to their bowling attack for the fourth Test against India 👀#WTC25#INDvENGhttps://t.co/UTmqBgTz4d