IND vs ENG, 4th Test: सीरीज में 2-1 से आगे टीम इंडिया, 17 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बाहर, रांची टेस्ट से पहले बड़ा झटका, कैसा होगा प्लेइंग इलेवन, जानें

IND vs ENG, 4th Test: भारतीय टीम को रांची टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ कठिन चुनौती है। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। सीरीज का चौथा मैच रांची में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने कहा कि तेज गेंदबाज और टीम इंडिया के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह और मध्यक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल टेस्ट नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार से रांची में होने वाले चौथे टेस्ट के लिए भारत तेज गेंदबाज बुमराह के बिना होगा। बीसीसीआई ने यह भी कहा कि मध्यक्रम के बल्लेबाज केएल राहुल सीरीज के पहले टेस्ट में लगी चोट के कारण अनुपलब्ध रहेंगे। राजकोट में तीसरे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज किए गए मुकेश कुमार रांची में टीम में शामिल हो गए हैं। सीरीज में 17 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बुमराह की अंतिम टेस्ट के लिए टीम में वापसी की संभावना है। हैदराबाद में शुरुआती मैच में हार के बाद वापसी करते हुए भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है।

🚨 NEWS 🚨 Jasprit Bumrah released from squad for 4th Test. Details 🔽 #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank https://t.co/0rjEtHJ3rH pic.twitter.com/C5PcZLHhkY

चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप।

बुमराह को उनके कार्यभार प्रबंधन के तहत टीम से रिलीज किया गया है। वह तीन मैचों में 17 विकेट के साथ टेस्ट श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। उन्होंने विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में अपने दम पर भारत को जीत दिलाई थी। राहुल अपने दाहिने क्वाड्रिसेप्स (दाहिने जांघ की मांसपेशियों) में दर्द की शिकायत के बाद दूसरा और तीसरा टेस्ट भी नहीं खेल पाए थे।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ रांची में होने वाले चौथे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेस्ट के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है। मौजूदा श्रृंखला की अवधि और हाल के दिनों में उनके द्वारा खेली गई क्रिकेट मैचों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।’’

India players on the rise in the latest ICC Men's Player Rankings after massive England victory 👏https://t.co/xaBGlJu9Bt