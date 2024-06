IND vs CAN: बारिश की भेंट चढ़ सकता है भारत-कनाडा का मैच, फ्लोरिडा के कई हिस्सों में भारी बारिश

Highlights बारिश की भेंट चढ़ सकता है भारत-कनाडा का मैच हाल ही में फ्लोरिडा के कई हिस्से मूसलाधार बारिश से तबाह हो गए हैं भारतीय टीम पहले ही सुपर 8 में पहुंच चुकी है

IND vs CAN T20 World Cup 2024: टी20 विश्वकप में भारत का आखिरी ग्रुप मैच आज कनाडा के खिलाफ फ्लोरिडा में खेला जाना है। लेकिन ये मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ सकता है। लॉडरहिल में कनाडा के साथ भिड़ने को तैयार भारतीय मौसम साफ होने की उम्मीद कर रही है। हाल ही में फ्लोरिडा के कई हिस्से मूसलाधार बारिश से तबाह हो गए हैं।

ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी होने की उम्मीद है। इससे पहले न्यूयॉर्क की पिच पर रन बनाना मुश्किल था। असमान उछाल और धीमें आउटफील्ड के कारण न्यूयार्क में रन नहीं बन पा रहे थे। इसलिए सुपर 8 के मैचों के लिए वेस्टइंडीज जाने से पहले भारतीय टीम अभ्यास करना चाहती थी।

