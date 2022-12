IND vs BAN: कोहली का बल्ला बांग्लादेश टेस्ट में नहीं चला, फिफ्टी के लिए तरसे, दो टेस्ट, 4 पारी, 129 गेंद और 45 रन, एक ही दिन में 4 कैच छोड़े

Highlights स्टंप तक अक्षर पटेल 26 और जयदेव उनादकट तीन रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली पारी में 227 रन बनाने वाली बांग्लादेश के लिए दूसरी पारी में लिटन दास ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाये। भारत के लिए अक्षर पटेल ने तीन विकेट लिये।

IND vs BAN: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हीं चला। वनडे में कमाल करने वाले विराट 2 टेस्ट मैच में फेल हो गए। 4 पारी में 129 गेंद खेलकर मात्र 45 रन बना सके। कोहली ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 5 गेंद में एक रन बनाया।

दूसरी पारी में 29 गेंद में नाबाद 19 रन बनाए, जिसमें एक भी चौका शामिल नहीं था। विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट मैच में फेल हो गए। दूसरे टेस्ट मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके। पहली पारी में 3 चौके की मदद से 73 गेंद में 24 रन बनाए। दूसरी पारी में भी 22 गेंद में एक रन बना सके।

विराट कोहली ने वनडे में शतक बनाया था। टेस्ट मैच में फिफ्टी भी नहीं बना सके। कोहली क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो सबसे जुनूनी खिलाड़ियों में से एक होते हैं और उनके पास एथलेटिक क्षेत्ररक्षक होने की प्रतिष्ठा है, जो मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं।

कोहली के आखिरी बार टेस्ट में अर्धशतक लगाने के बाद से दस पारियां में सबसे खराब प्रदर्शन है। 2014 में इंग्लैंड में दस पारियों में सबसे ज्यादा 39 रन बनाए थे। मेहदी हसन मिराज ने कहा कि वह बेहतरीन गेंद थी (कोहली के खिलाफ) मैंने रफ गेंदबाजी करने की कोशिश की। हम जीत की ओर बढ़ सकते हैं। उस गेंद पर कुछ टर्न मिला। अगर हमें जल्दी विकेट मिलते हैं तो हमारे पास मौका है।

हालांकि, ढाका में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ 34 वर्षीय का दिन अच्छा नहीं रहा। कोहली ने एक ही दिन में 4 कैच छोड़े और बाद में सोशल मीडिया पर प्रशंसकों द्वारा उनकी आलोचना की गई। कोहली पहली स्लिप में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे जब अक्षर पटेल के ओवर के दौरान उन्होंने पहली बार एक ऐसा कैच छोड़ा जो उनके बायीं ओर उड़ता हुआ चला गया।

