IND vs BAN, 1st Test Day 4 Live: भारत बनाम बांग्लादेश लाइव स्कोर, पहला टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच

IND vs BAN 1st Test Day 4 Live Score: ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने महीनों की निराशा, आशंका और बैचेनी को शतकों के साथ मिटाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन शनिवार को भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत के लिये पंत ने 109 और शुभमन गिल ने नाबाद 119 रन बनाये। दोनों ने चौथे विकेट के लिये 167 रन की साझेदारी की जिसकी बदौलत भारत ने कल के स्कोर तीन विकेट पर 81 रन से आगे खेलते हुए चार विकेट पर 287 रन पर पारी घोषित की। भारत के पास कुल 514 रन की बढ़त हो गई जिससे बांग्लादेश को 515 रन का दुरूह लक्ष्य मिला। इससे पहले बांग्लादेश की टीम दूसरे दिन 149 रन पर आउट हो गई थी। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 158 रन बना लिये थे।

