Highlights IPL 2025: BCCI ने IPL को किया अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

IPL 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार का मैच बीच में ही रद्द होने के बाद से मौजूदा

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨



IPL 2025 is suspended until further notice.



New dates & venues are being reviewed — remaining matches may be rescheduled soon.



Nation First. Safety Always. 🇮🇳#IPL2025 | #IPl | #IndiaPakistanWarpic.twitter.com/3pprpXNZ2p — Indian Cricket Team (@incricketteam) May 9, 2025

आईपीएल के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने लीग के निलंबन की पुष्टि करते हुए पीटीआई से कहा, ‘‘यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध में है तब क्रिकेट चलता रहे।’’ लीग का समापन 25 मई को कोलकाता में होना था।

𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕. 𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝑬𝒍𝒔𝒆 𝑪𝒂𝒏 𝑾𝒂𝒊𝒕. 🇮🇳



IPL SUSPENDED ❌



BCCI made this decision in support of our armed forces and national safety.



New dates & venues to be announced soon. #IPL | #IPL2025 | #IndiaPakistanWarpic.twitter.com/st4zV3JRlS — Indian Cricket Team (@incricketteam) May 9, 2025