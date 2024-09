IND vs BAN, 1st Test Day 3 Live: भारत बनाम बांग्लादेश लाइव स्कोर, पहला टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच

Highlights IND vs BAN, 1st Test Day 3 Live: भारत बनाम बांग्लादेश लाइव स्कोर, यहां देखें लाइव मैच IND vs BAN, 1st Test Day 3 Live: पहला टेस्ट मैच लाइव, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में

India vs Bangladesh, 1st Test Day 3 Live Score:भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे दिन खूब विकेट गिरे। पहले भारत की पहली पारी 376 पर आउट हुई और 4 विकेट गिरे। फिर बांग्लादेश की पहली पारी 149 पर ढेर हो गई। भारत दूसरी पारी में 81 रन पर 3 विकेट गंवा दिया है। पहले दिन केवल 6 विकेट गिरे और दूसरे दिन 17 खिलाड़ी आउट हुए। भारत के पास 308 रन की बढ़त हासिल है और 7 विकेट शेष है। तीसरे सत्र में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर समेट दी। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाये थे। भारत के लिए बुमराह ने 11 ओवर में 50 रन देकर चार विकेट लिये।

Rishabh Pant is on the charge! 🔥 #INDvBAN #JioCinemaSports #IDFCFirstBankTestSeries pic.twitter.com/v7M4Ae9t7U

Crucial runs ✅ Crucial wicket ✅ Ravindra Jadeja - the man for every moment! ✨ #INDvBAN #IDFCFirstBankTestSeries #JioCinemaSports pic.twitter.com/q0SsmSgBD4

20 Sep, 24 : 10:50 PM

IND vs BAN, 1st Test Day 3 Live: