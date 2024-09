IND vs BAN, 1st Test Day 2 Live: भारत बनाम बांग्लादेश लाइव स्कोर, पहला टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में, यहां देखें लाइव मैच

Highlights IND vs BAN, 1st Test Day 2 Live: भारत बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट IND vs BAN, 1st Test Day 2 Live: भारत vs बांग्लादेश लाइव मैच स्कोर India vs Bangladesh Live Match: पहले दिन भारत का स्कोर 339/6, यहां देखें लाइव मैच स्कोर

India vs Bangladesh, 1st Test Day 2 Live Score: भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और टीम इंडिया को शुरुआती झटके देने में कामयाब भी हो गए। लेकिन टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज जायसवाल ने 118 गेंद में नौ चौकों की मदद से 56 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दी, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन बृहस्पतिवार को भारतीय टीम को 6 विकेट पर 339 रन तक पहुंचा दिया। दोनों ने सातवें विकेट की अटूट साझेदारी में 195 रन बना लिये हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर है 339/6

