IND vs AUS, World Cup Final: खिताब के साथ कार्यकाल को खत्म करना चाहेंगे मुख्य कोच द्रविड़!, दो साल अनुबंध का अंतिम दिन भी रविवार

Highlights भारतीय कोच के रूप में उनके दो साल के अनुबंध का अंतिम दिन भी रविवार ही है। टीम के 2021 टी20 विश्व कप के ग्रुप लीग के बाहर होने के बाद शुरू हुआ था। इस खिताबी जीत पर बहुत गौरवान्वित होंगे।

IND vs AUS, World Cup Final: भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ 2007 विश्व कप में उस टीम के कप्तान थे जो शुरूआती दौर में बाहर हो गयी थी जिससे अब वह रविवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में इसकी भरपायी करना चाहेंगे। द्रविड़ के नाम वनडे में 10,889 रन है।

लेकिन भारतीय कप्तान के तौर पर 2007 विश्व कप से उनकी विरासत में जो दाग लगा, उसे कोच के तौर पर वह 16 साल बाद मिटाना चाह रहे होंगे जब उनके खिलाड़ी आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप फाइनल में उतरेंगे। दिलचस्प बात है कि भारतीय कोच के रूप में उनके दो साल के अनुबंध का अंतिम दिन भी रविवार ही है।

Rohit Sharma and team are eager to win the #CWC23 trophy, but with extra motivation to honour an Indian legend 👀



Read on 👇https://t.co/L0M2SMwPDk