IND vs AUS, T20I: सीरीज पर नजर, अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी टीम इंडिया, दूसरा मैच कहां और कब देखें

Highlights मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से शुरू होगा। सभी मैच एक ही स्थान पर खेले जाएंगे। भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट उपलब्ध होगा।

IND vs AUS, T20I: भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। सभी मैच एक ही स्थान पर खेले जाएंगे और भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होंगे।

.@JemiRodrigues with the winning runs! 😃🙌#TeamIndia win the 1st T20I by 9 wickets and take a 1⃣-0⃣ lead in the series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/rNWyVNHrmk#INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/LAVr1uo3Yl — BCCI Women (@BCCIWomen) January 5, 2024

भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट उपलब्ध होगा। महिलाओं के टी20ई में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम के पक्ष में है। 32 में से 23 मैच जीते हैं। भारत ने 8 में जीत हासिल की है जबकि एक का कोई नतीजा नहीं निकला।

For her impressive four-wicket haul, Titas Sadhu is adjudged the Player of the Match 👏👏



India win the 1st T20I by 9-wickets 👌👌



Scorecard ▶️ https://t.co/rNWyVNHrmk#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank | @titas_sadhupic.twitter.com/1ey5wboU6c — BCCI Women (@BCCIWomen) January 5, 2024

हरमनप्रीत आगामी सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम की कप्तान हैं, जबकि स्मृति मंधाना उनकी डिप्टी हैं। एलिसा हीली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि ताहलिया मैकग्राथ उनकी डिप्टी होंगी। भारतीय टीम को वनडे में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टेस्ट में जीत दर्ज की थी।

Stellar start for Team India in the T20I series against Australia! Young sensation @titas_sadhu's four-wicket haul and explosive fifties from openers @mandhana_smriti and @TheShafaliVerma led us to a 1-0 lead. Congratulations to the Women in Blue for a fantastic win! Let's keep… pic.twitter.com/DouFIYjnKT — Jay Shah (@JayShah) January 5, 2024

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 2024 सीरीज भारत में कहां लाइव देखेंः भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 2024 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema पर होगी। IND-W बनाम AUS-W क्रिकेट मैचों का लाइव प्रसारण भारत में Sports18 1 और Sports18 1 HD टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, मन्नत कश्यप, सैका इशाक, रेणुका सिंह ठाकुर , टिटास साधु, पूजा वस्त्राकर, कनिका आहूजा, मिन्नू मणि।

ऑस्ट्रेलिया: डार्सी ब्राउन, हीथर ग्राहम, एशले गार्डनर, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), जेस जोनासेन, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा (उपकप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), एलिस पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम।

ऑलराउंड प्रदर्शन जारी रखकर टी20 सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय महिला टीम

पहले मैच में बड़ी जीत से उत्साह से ओतप्रोत भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपना ऑलराउंड प्रदर्शन जारी रखकर तीन मैैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी।

एक दिवसीय सीरीज में तीनों मैच गंवाने के बाद भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से करारी शिकस्त दी थी जो इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत है। भारतीय टीम ने इस मैच में न सिर्फ क्षेत्ररक्षण में चुस्ती दिखाई बल्कि उसके गेंदबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया।

भारत के सामने 142 रन का लक्ष्य था जो उसने शेफाली वर्मा (नाबाद 64) और स्मृति मंधाना (54) के बीच पहले विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी के दम पर आसानी से हासिल कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। युवा गेंदबाज टिटास साधु ने चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट लिए।

इनमें से तीन विकेट उन्होंने पावरप्ले में लिए थे। स्पिनर दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल ने दो-दो विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया था। टिटास ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा,‘‘प्रत्येक मैच और अच्छा प्रदर्शन कई घंटे की कड़ी मेहनत का परिणाम होता है।

मेरा मानना है कि क्षेत्ररक्षण में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा क्योंकि एक गेंदबाज मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ियों के सहयोग से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है।’’ डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुक्रवार को दर्ज की गई जीत से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू धरती पर पहली श्रृंखला जीतने के करीब पहुंच गई है।

भारत ने 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर तीन मैच की श्रृंखला में 2-1 से हराया था। भारतीय टीम को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए न सिर्फ अपने प्रदर्शन में निरंतर दिखानी होगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया के जवाबी हमले से भी सतर्क रहना होगा जो एलिस पेरी के 300वें अंतरराष्ट्रीय मैच का जश्न जीत के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने कहा,‘‘हम वास्तव में रविवार को होने वाले मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह हमारी टीम के लिए एलिस पेरी की उपलब्धि का जश्न मनाने का शानदार अवसर है। उनके 300वें मैच का हिस्सा बनने को लेकर वास्तव में प्रत्येक खिलाड़ी उत्साहित है।

वह इस पर बात नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे उसे लगता है कि वह उम्रदराज हो गई है।’’ ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद रहेगी कि पेरी बड़ा स्कोर बनाकर इस मैच को यादगार बनाने की कोशिश करेगी। भारत को उसके अलावा बेहतरीन फार्म में चल रही फोएबे लिचफील्ड से भी सतर्क रहना होगा जिन्होंने पिछले मैच में 49 रन बनाए थे।