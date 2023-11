IND vs AUS 2nd T20: टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे, जानें तिरुवनंतपुरम से मौसम और पिच रिपोर्ट, क्या होगा प्लेइंग इलेवन

Highlights भारत ने पहला मैच दो विकेट से जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली थी। भारतीय गेंदबाज आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा सके। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच और हालात बहुत अलग नहीं होंगे।

IND vs AUS 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। भारत ने पहला मैच 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया रविवार (26 नवंबर) को पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में आमने-सामने होंगे। AccuWeather के मुताबिक तिरुवनंतपुरम में 26 नवंबर को बारिश की 25 फीसदी संभावना है। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन मैच के दिन मौसम साफ रहने और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

IND vs AUS दूसरा T20I: पिच रिपोर्ट ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के विकेट बड़े स्कोर के लिए नहीं जाने जाते हैं, क्योंकि इस स्थल पर आयोजित चार अंतरराष्ट्रीय मैच कम स्कोर वाले वाले रहे हैं। आयोजन स्थल पर आयोजित तीन टी20ई में औसत स्कोर 114 है और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को लक्ष्य निर्धारित करने वाली टीमों पर 2-1 की बढ़त हासिल है।

IND बनाम AUS दूसरा T20I: लाइव-स्ट्रीमिंग विवरण- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच स्पोर्ट्स18 और कलर्स सिनेप्लेक्स पर लाइव प्रसारित किया जाएगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीम JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मैच की सभी लाइव-स्ट्रीमिंग विवरण यहां दिए गए हैं:

मैच कब है?- दूसरा टी20 मैच रविवार 26 नवंबर को खेला जाएगा।

कब शुरू होगा?- भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा।

कहां खेला जाएगा?- मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

लाइव प्रसारण कहां देखें? दूसरा टी20 मैच स्पोर्ट्स18 और कलर्स सिनेप्लेक्स पर प्रसारित किया जाएगा।

लाइव-स्ट्रीमिंग कैसे देखें? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20I मैच JioCinema ऐप और वेबसाइट पर लाइव-स्ट्रीम किया जा सकता है।

IND vs AUS दूसरा T20I: अनुमानित प्लेइंग XI भारत (IND): रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, यशस्वी जयसवाल/तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, शिवम दुबे/जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार। ऑस्ट्रेलिया (एयूएस): मैथ्यू वेड, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, केन रिचर्डसन/सीन एबॉट, जेसन बेहरेनडॉर्फ, एडम ज़म्पा।

IND vs AUS दूसरा T20I:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), इशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, मुकेश कुमार।

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू वेड (कप्तान), आरोन हार्डी, जेसन बेहरेनडोर्फ, सीन एबॉट, टिम डेविड, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, केन रिचर्डसन, एडम ज़म्पा।