IND v NZ World Cup 2023: फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया, शामी ने झटके 7 विकेट

IND v NZ, World Cup 2023: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में बुधवार को यहां चार विकेट पर 397 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में कीवी टीम केवल 327 रन ही बना पाई। भारत के लिए मोहम्मद शामी ने 7 विकेट लिए।

एक समय न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन और डेरिल मिचेल ने शानदार साझेदारी कर के भारत को परेशानी में डाल दिया था लेकिन शामी ने भारत की वापसी कराई। विलियमसन ने 69 और डेरिल मिचेल ने 134 रनों की पारी खेली।

भारत के लिए कोहली ने 117 रन बनाए, अय्यर ने 70 गेंद पर 105 रन बनाए। इन दोनों ने 128 गेंद पर 163 रन जोड़े। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने 29 गेंद पर 47 रन की तूफानी पारी खेल कर भारत को तेज शुरुआत दिलाई जबकि बीच में रिटायर्ड हर्ट होने वाले शुभमन गिल ने अंतिम ओवर में वापसी की और कुल 66 गेंद पर नाबाद 80 रन की पारी खेली। केएल राहुल 20 गेंद पर 39 रन बना कर नाबाद रहे।

