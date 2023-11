ICC World Cup 2023 Most Wickets: 12 साल बाद फाइनल में टीम इंडिया, पहले पायदान पर शमी, देखें टॉप-10 लिस्ट

Highlights 2011 में भारत ने श्रीलंका को हराकर विश्व कप जीता था। 12 साल बाद भारत ने फाइनल में जगह बनाया। एडम ज़म्पा नौ मैचों में 22 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

ICC World Cup 2023 Most Wickets: आईसीसी विश्व कप 2023 में भारत ने कमाल कर दिया। 12 साल बाद भारत ने फाइनल में जगह बनाया। 2011 में भारत ने श्रीलंका को हराकर विश्व कप जीता था। मुंबई में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सात विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी 2023 क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए।

शमी 23 विकेट के साथ पहले पायदान पर हैं। शमी ने 57 रन देकर सात विकेट लिए और किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाजी का आंकड़ा दर्ज किया। एडम ज़म्पा नौ मैचों में 22 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दिलशान मदुशंका नौ मैचों में 21 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

1ः मोहम्मद शमी- 23

2ः एडम ज़म्पा- 22

3ः दिलशान मदुशंका- 21

4ः जसप्रीत बुमराह- 18

5ः गेराल्ड कोएत्ज़ी- 18

6ः शाहीन अफरीदी-18

7ः मार्को जानसेन-17

8ः रवीन्द्र जड़ेजा-16

9ः मिशेल सैंटनर-16

10ः बास डी लीडे-16।

The star of the night - Mohd. Shami bags the Player of the Match Award for his incredible seven-wicket haul 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/FnuIu53xGu #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/KEMLb8a7u6

What a sensational performance by #TeamIndia in the #CWC2023! The road to the finals has been nothing short of spectacular, and our boys have truly shone on the grand stage. 💙



Captain @ImRo45 and @ShubmanGill set the perfect foundation, and the legendary @imVkohli notched up… pic.twitter.com/wWsFHaSilT