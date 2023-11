ICC World Cup 2023 Most Wickets: विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, टॉप-10 लिस्ट यहां पर देखिए

Highlights एम. शमी ने भारत के अभियान के पहले चार मैच नहीं खेले थे। 57 रन देकर सात विकेट लेकर किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का आंकड़ा भी दर्ज किया। टॉप-10 में तीन खिलाड़ी शामिल हैं।

ICC World Cup 2023 Most Wickets: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कारनामा कर दिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 को सात मैचों में 24 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। शमी ने भारत के अभियान के पहले चार मैच नहीं खेले थे।

