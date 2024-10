ICC Women’s T20 World Cup 2024: महिला टी20 विश्व कप से पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश बाहर?, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम ऑस्ट्रेलिया

Highlights ICC Women’s T20 World Cup 2024: आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 19.5 ओवर में 82 रन पर ढेर कर दिया। ICC Women’s T20 World Cup 2024: सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली प्रबल दावेदार बन गई। ICC Women’s T20 World Cup 2024: आस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 11 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

ICC Women’s T20 World Cup 2024: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 से पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई? गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने दायें हाथ की ऑफस्पिनर एशले गार्डनर (21 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को यहां महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में नौ ओवर रहते नौ विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया इस तरह लगातार तीसरी जीत से छह अंक लेकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली प्रबल दावेदार बन गई।

Wishing the best to Tayla Vlaeminck after she left the field following a brilliant save near the boundary.#AUSvPAK#T20WorldCup#WhateverItTakeshttps://t.co/YS1zKenlf1— ICC (@ICC) October 11, 2024

गार्डनर के अलावा अनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वारेहैम के दो दो विकेट से आस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 19.5 ओवर में 82 रन पर ढेर कर दिया। अपने दोनों शुरुआती मैच जीतने वाली आस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य 11 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। उसके लिए बेथ मूनी ने 15 रन बनाये जबकि एलिसा पैरी 22 रन बनाकर नाबाद रहीं।

Ashleigh Gardner was on fire against Pakistan, recording a four-for to win the @aramco POTM award 🏅 #T20WorldCup | #WhateverItTakespic.twitter.com/x2iVAUxM0p— ICC (@ICC) October 11, 2024

कप्तान एलिसा हीली 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गईं जो टीम के लिए चिंता का विषय होगा। चोटों से जूझ रही पाकिस्तानी टीम के लिए केवल चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सकी जिसमें आलिया रियाज 26 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। आस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने स्टंप पर गेंदबाजी की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

पाकिस्तान की टीम पावरप्ले के दौरान बहुत सतर्क लग रही थी और धीमी शुरूआत के बाद उसने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाना जारी रखा। उनका कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। सिदरा अमीन (12 रन), निदा डार (10) और इराम जावेद (12) ही दोहरे अंक के स्कोर तक पहुंच सकीं।

नियमित कप्तान फातिमा सना को अपने पिता के निधन के कारण कराची लौटना पड़ा जबकि डायना बेग पहले मैच में लगी चोट के कारण बाहर हैं। पाकिस्तान के लिए सदफ शम्स और इराम जावेद का यह टूर्नामेंट में पहला मैच है।