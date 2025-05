Virat Kohli retires from Test cricket: टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत?, दुनिया भर के क्रिकेटर ने यूं किया याद

Highlights Virat Kohli retires from Test cricket: टेस्ट प्रारूप में पूर्व कप्तान और अपने स्टार खिलाड़ी की कमी खलेगी। Virat Kohli retires from Test cricket: साहस, आक्रामकता और बेमिसाल जुनून के लिये शुक्रिया विराट। Virat Kohli retires from Test cricket: आपने टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं, इसे बेहतर किया।

Virat Kohli retires from Test cricket: टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास को ‘एक युग का अंत’ करार देते हुए क्रिकेट समुदाय ने इस महान बल्लेबाज की तारीफों के पुल बांधे हैं । 36 वर्ष के कोहली ने 123 मैचों में 46 . 85 की औसत से 30 शतक समेत 9230 रन बनाने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया । वह टी20 क्रिकेट से पहले ही विदा ले चुके हैं । बीसीसीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा ,‘‘ टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी । भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा ।उनका योगदान हमेशा याद रखा जायेगा । ’’

आईसीसी ने कहा ,‘‘ भारत के महान टेस्ट क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने पारंपरिक प्रारूप से विदा ली । सफेद जर्सी नहीं पहनेंगे लेकिन ताज बरकरार रहेगा । विराट कोहली ने अतुलनीय विरासत छोड़कर विदा ली ।’’ आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा ,‘‘ शानदार टेस्ट कैरियर के लिये बधाई विराट कोहली ।

टी20 क्रिकेट के उत्थान के दौर में पारंपरिक प्रारूप की लोकप्रियता बनाये रखने और अनुशासन, फिटनेस, प्रतिबद्धता के मामले में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद।’’ कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कहा कि उन्हें टेस्ट प्रारूप में पूर्व कप्तान और अपने स्टार खिलाड़ी की कमी खलेगी।

इसने कहा ,‘‘ उनकी चाल, उनके शॉट, उनके हाव भाव, उनका जश्न मनाने का अंदाज । सभी की कमी खलेगी ।’’ इसने कहा ,‘‘ एक बेहतरीन टेस्ट दौर का अंत लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी । गर्व के साथ । इस साहस, आक्रामकता और बेमिसाल जुनून के लिये शुक्रिया विराट। आपने टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं, इसे बेहतर किया।’’

उनके पूर्व साथी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने लिखा ,‘‘ आपके साथ खेलने का सफर खास रहा । इतनी सारी शानदार यादें और साझेदारियां । शानदार टेस्ट कैरियर पर बधाई ।’’ पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने लिखा ,‘‘ बेहतरीन टेस्ट कैरियर पर बधाई विराट कोहली । कप्तान के तौर पर आपने मैच ही नहीं जीते, मानसिकता भी बदली । आपने फिटनेस, आक्रामकता और टेस्ट खेलने के गर्व को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया ।’’