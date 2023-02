ICC Women's T20 World Cup 2023: 21 गेंद में 20 और 14 रन देकर 2 विकेट, इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को 3 रन से हराया, अगर पाक और भारत अंतिम मैच हार जाए...

Highlights पाकिस्तान पर तीन रन की जीत से अपनी सेमीफाइनल की धुंधली उम्मीद बनाये रखी। भारतीय टीम (+0.205) आयरलैंड से बड़े अंतर से हार जाये। पाकिस्तान (दो अंक) भी इंग्लैंड से हार जाये।

ICC Women's T20 World Cup 2023: वेस्टइंडीज ने महिला टी20 विश्व कप के अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मैच में पाकिस्तान पर तीन रन की जीत से अपनी सेमीफाइनल की धुंधली उम्मीद बनाये रखी। वेस्टइंडीज (-0.601) की टीम अपने सभी ग्रुप मैच खेल चुकी है, वह अब भी सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर सकती है।

Rashada Williams reprimanded for breaching the ICC Code of Conduct 👇#T20WorldCuphttps://t.co/knmJtEX1V0 — ICC (@ICC) February 19, 2023

A key wicket at the death.



This Chinelle Henry moment could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!



Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #T20WorldCup. pic.twitter.com/TdV19NcqLF — ICC (@ICC) February 19, 2023

अगर भारतीय टीम (+0.205) आयरलैंड से बड़े अंतर से हार जाये। भारत के भी चार अंक हैं। इससे उनका नेट रन रेट प्रभावित होगा और साथ ही पाकिस्तान (दो अंक) भी इंग्लैंड से हार जाये। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 116 रन बनाये जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम पांच विकेट पर 113 रन ही बना सकी।