ICC Women's T20 World Cup 2023: आईसीसी ने ‘मोस्ट वैल्युएबल टीम’ की घोषणा की, टूर्नामेंट में 136 रन बनाते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल, देखें 12 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights ऑस्ट्रेलियाई टीम की चार खिलाड़ियों को इस एकादश में जगह मिली है। टीम का चयन विशेषज्ञों के पैनल ने किया है। इयान बिशप तथा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर मेलानी जोन्स सहित अन्य लोग शामिल हैं।

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष को यहां महिला टी20 विश्व कप में अपनी टीम के सेमीफाइनल तक के सफर के दौरान प्रभावी प्रदर्शन के लिए सोमवार को जारी आईसीसी की टूर्नामेंट की ‘मोस्ट वैल्युएबल टीम’ में जगह मिली है।

उन्नीस साल की विकेटकीपर-बल्लेबाज रिचा ग्रुप चरण में आयरलैंड और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकाम रही लेकिन पाकिस्तान (नाबाद 31), वेस्टइंडीज (नाबाद 44) और इंग्लैंड (नाबाद 47) के खिलाफ नाबाद पारियां खेलते हुए उन्होंने टूर्नामेंट में 136 रन जुटाए। रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए छठा विश्व खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की चार खिलाड़ियों को इस एकादश में जगह मिली है।

Presenting the @upstox Most Valuable Team from the ICC Women's #T20WorldCup 2023 🚨